Каюкова (Швецова) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюкова (Швецова) Людмила Анатольевна

Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Швецов Анатолий Васильевич

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бон Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загладина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Каюков Николай

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каюков Николай