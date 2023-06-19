Каюкова (Швецова) Людмила Анатольевна
Место рождения
Дата рождения1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Швецов Анатолий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бон Ирина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загладина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Каюков Николай
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каюков Николай