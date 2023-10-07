Кузяев Эдуард Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузяев Эдуард Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1970

Отец: Кузяев Виктор Иванович

Мать: Кузяева Галина Петровна

Рождение ребёнка
09.09.1994

Сын: Кузяев Владислав Эдуардович

Мать ребёнка: Кузяева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1999

Дочь: Кузяева Софья Эдуардовна

Мать ребёнка: Кузяева Татьяна Михайловна

Коломна, Коломенский, Московская область
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