Кузяев Эдуард Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1970
Отец: Кузяев Виктор Иванович
Мать: Кузяева Галина Петровна
Рождение ребёнка
09.09.1994
Сын: Кузяев Владислав Эдуардович
Мать ребёнка: Кузяева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1999
Дочь: Кузяева Софья Эдуардовна
Мать ребёнка: Кузяева Татьяна Михайловна
Коломна, Коломенский, Московская область