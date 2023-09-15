Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Нелин Петр Семенович

Мать: Нелина Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Княжева Валентина

Отец ребёнка: Княжев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Княжева Лариса

Отец ребёнка: Княжев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княжев Федор

Смерть
Неизвестно
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