Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Нелин Петр Семенович
Мать: Нелина Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Княжева Валентина
Отец ребёнка: Княжев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Княжева Лариса
Отец ребёнка: Княжев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Княжев Федор
Смерть
Неизвестно