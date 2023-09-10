Вербанов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Върбан Саву
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Вербанов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Вербанов Зиновий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербанова Демирова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербанова Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно