Вербанов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Върбан Саву

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Вербанов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Вербанов Зиновий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Демирова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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