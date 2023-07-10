Ковалев Владимир Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1995
Сын: Ковалев Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Солгалова Янина
Рождение ребёнка
22.05.2008
Дочь: Ковалева Софья Владимировна
Мать ребёнка: Солгалова Янина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солгалова Янина