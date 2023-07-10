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Ковалев Владимир Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1995

Сын: Ковалев Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Солгалова Янина

Рождение ребёнка
22.05.2008

Дочь: Ковалева Софья Владимировна

Мать ребёнка: Солгалова Янина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солгалова Янина