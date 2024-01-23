Бебякин Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бебякин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бебякина ?
Мать ребёнка: Бебякина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бебякина ?
Мать ребёнка: Бебякина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бебякин Сергей Иванович
Мать ребёнка: Бебякина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бебякина Ольга
Смерть
Неизвестно