Бебякин Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебякин Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бебякин Федор

Мать: Бебякина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бебякина ?

Мать ребёнка: Бебякина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бебякина ?

Мать ребёнка: Бебякина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бебякин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Бебякина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебякина Ольга

Смерть
Неизвестно
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