Шарафиев Ислам Кашафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафиев Ислам Кашафович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1949

Дата смерти

02.02.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1949

Отец: Шарафиев Кашаф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.02.2004
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