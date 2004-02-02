Шарафиев Ислам Кашафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1949
Дата смерти02.02.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1949
Отец: Шарафиев Кашаф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.02.2004