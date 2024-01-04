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Pabst Wolfgang* Arnold
Pabst Wolfgang* Arnold
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Древо
Место рождения
Рига
, Rīga
Дата рождения
17.07.1909
Пол
Мужской
Отец
Pabst Erich
1877 г.р.
Мать
Pabst (Burmeister) Antoinette?Elsa
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1909
Отец:
Pabst Erich
Мать:
Pabst Antoinette?Elsa
Рига
, Rīga
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