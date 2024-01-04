Pabst Wolfgang* Arnold — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pabst Wolfgang* Arnold

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

17.07.1909

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1909

Отец: Pabst Erich

Мать: Pabst Antoinette?Elsa

Рига, Rīga
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