Евстигнеева (Прокопова) Зоя Александровна
Место рожденияЯковлево
Дата рождения06.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1946
Отец: Прокопов Александр Иванович
Мать: Анастасия Дмитриевна
Яковлево
Рождение ребёнка
12.11.1967
Сын: Евстигнеев Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей
Новодвинск
Рождение ребёнка
17.02.1978
Сын: Евстигнеев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей
Таллинн
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстигнеев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстигнеев Алексей