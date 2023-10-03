Евстигнеева (Прокопова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева (Прокопова) Зоя Александровна

Место рождения

Яковлево

Дата рождения

06.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1946

Отец: Прокопов Александр Иванович

Мать: Анастасия Дмитриевна

Яковлево
Рождение ребёнка
12.11.1967

Сын: Евстигнеев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей

Новодвинск
Рождение ребёнка
17.02.1978

Сын: Евстигнеев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Алексей

Таллинн
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигнеев Алексей

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