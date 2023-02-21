Божевольный Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божевольный Андрей Николаевич

Место рождения

г. Андижан, Узбекской ССР

Дата рождения

21.11.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Андижан, Узбекской ССР
Рождение ребёнка
01.12.2008

Сын: Божевольный Назар Андреевич

Мать ребёнка: Божевольная Ирина Викторовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
08.09.2018

Жена: Божевольная Ирина Викторовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана