Божевольный Андрей Николаевич
Место рожденияг. Андижан, Узбекской ССР
Дата рождения21.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Андижан, Узбекской ССР
Рождение ребёнка
01.12.2008
Сын: Божевольный Назар Андреевич
Мать ребёнка: Божевольная Ирина Викторовна
Бракосочетание
08.09.2018
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана