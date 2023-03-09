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Шашков Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Шашков Иван

Мать: Шашкова Александра