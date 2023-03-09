Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шашков Анатолий Иванович
Шашков Анатолий Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Мужской
Отец
Шашков Иван
Мать
Шашкова Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
ДХ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Шашков Иван
Мать:
Шашкова Александра
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь