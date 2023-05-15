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Аюпов Денис Салаватович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1990

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1990

Отец: Аюпов Салават Октябриевич

Мать: Аюпова Наталья Дмитриевна