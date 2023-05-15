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Аюпов Денис Салаватович
Аюпов Денис Салаватович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.07.1990
Пол
Мужской
Отец
Аюпов Салават Октябриевич
1957 г.р.
Мать
Аюпова Наталья Дмитриевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1990
Отец:
Аюпов Салават Октябриевич
Мать:
Аюпова Наталья Дмитриевна
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