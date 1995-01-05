Иванов Леонид Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.05.1939
Дата смерти05.01.1995
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1939
Рождение ребёнка
?.04.1962
Дочь: Иванова Марина Леонидовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 01.09.1965 по 01.06.1967
преподаватель музграмоты и сольфеджио | Должность: преподаватель музграмоты и сольфеджио музстудия клуба им. Дзержинского
Рождение ребёнка
?.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова Майя Серафимовна
Образование
С 1966 по 1968
Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской
Образование
С 1966
Ленинградский государственный институт культуры
Работа или профессия
С 01.07.1967
Хоровое общество Оренбургской области
ответственный секретарь | Должность: ответственный секретарь
Образование
По 26.06.1973
Челябинский государственный институт культуры
культурно-просветительная работа
Работа или профессия
С 31.10.1973 по 10.05.1974
Ансамбль оренбургской милиции
хормейстер | Должность: хормейстер
Работа или профессия
С 20.11.1975 по 08.01.1977
педагог | Должность: педагог ДМШ №1
Работа или профессия
С 09.03.1977
директор | Должность: директор Областной дом народного творчества
Работа или профессия
С 28.12.1979
директор | Должность: директор Областной научно-методический центр творчества и культпросветработы
Работа или профессия
С 26.06.1985
директор | Должность: директор Детская музыкальная школа №6
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель музграмоты и сольфеджио
Смерть
05.01.1995
Причина смерти: гломерулонефрит, нефросклероз