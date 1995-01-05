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Иванов Леонид Григорьевич

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

11.05.1939

Дата смерти

05.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1939

Отец: Иванов Григорий Степанович

Мать: Венедиктова Александра Гавриловна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.04.1962

Дочь: Иванова Марина Леонидовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 01.09.1965 по 01.06.1967
преподаватель музграмоты и сольфеджио | Должность: преподаватель музграмоты и сольфеджио музстудия клуба им. Дзержинского
Рождение ребёнка
?.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова Майя Серафимовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Образование
С 1966 по 1968
Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской
Образование
С 1966
Ленинградский государственный институт культуры
Работа или профессия
С 01.07.1967
Хоровое общество Оренбургской области
ответственный секретарь | Должность: ответственный секретарь
Образование
По 26.06.1973
Челябинский государственный институт культуры
культурно-просветительная работа
Работа или профессия
С 31.10.1973 по 10.05.1974
Ансамбль оренбургской милиции
хормейстер | Должность: хормейстер
Работа или профессия
С 20.11.1975 по 08.01.1977
педагог | Должность: педагог ДМШ №1
Работа или профессия
С 09.03.1977
директор | Должность: директор Областной дом народного творчества
Работа или профессия
С 28.12.1979
директор | Должность: директор Областной научно-методический центр творчества и культпросветработы
Работа или профессия
С 26.06.1985
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
директор | Должность: директор Детская музыкальная школа №6
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Майя Серафимовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель музграмоты и сольфеджио
Смерть
05.01.1995
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: гломерулонефрит, нефросклероз