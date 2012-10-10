Жукова (Молчанова) Альбина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова (Молчанова) Альбина Константиновна

Жукова (Молчанова) Альбина Константиновна

Место рождения

Костромская область, Островской район, п. Островское

Дата рождения

10.03.1937

Дата смерти

10.10.2012

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937

Отец: Молчанов (майловский) Константин Дмитриевич (Васильевич)

Мать: Молчанова Ангелина Георгиевна

Костромская область, Островской район, п. Островское
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Валерий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Валерий Алексеевич

Пермский край, г. Пермь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Валерий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Пермский край, г. Пермь
Смерть
10.10.2012
Пермский край, г. Пермь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close