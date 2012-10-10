Жукова (Молчанова) Альбина Константиновна
Место рожденияКостромская область, Островской район, п. Островское
Дата рождения10.03.1937
Дата смерти10.10.2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937
Костромская область, Островской район, п. Островское
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Валерий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Валерий Алексеевич
Пермский край, г. Пермь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пермский край, г. Пермь
Смерть
10.10.2012
Пермский край, г. Пермь