Боровкова Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Боровкова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Боровков Василий Константинович
Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Боровков Петр Константинович
Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Боровкова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Боровкова Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Боровкова Неонила Константиновна
Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Боровков Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно