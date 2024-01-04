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Боровкова Александра Петровна

Место рождения

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Боровкова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Боровков Василий Константинович

Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Боровков Петр Константинович

Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Боровкова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Боровкова Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Боровкова Неонила Константиновна

Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Боровков Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Боровков Константин Иванович

Жданово, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Константин Иванович

Смерть
Неизвестно
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