Харпина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Твердохлебов Дмитрий Софронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Твердохлебов Дмитрий Софронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья (Паша) Дмитриевна
Отец ребёнка: Твердохлебов Дмитрий Софронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Твердохлебов Дмитрий Софронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Твердохлебов Дмитрий Софронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Твердохлебов Дмитрий Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно