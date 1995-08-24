Гибадуллин Хадимулла Калимуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллин Хадимулла Калимуллович

Место рождения

Степные Енали, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.08.1918

Дата смерти

24.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1918

Отец: Гибадуллин Калимулла

Мать: Махиря 1 Жена Габдрахмановна

Степные Енали, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1951

Сын: Гибадуллин Фарит Адиевич

Мать ребёнка: Гибадуллина Минсылу Шагиахметовна

Рождение ребёнка
25.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гибадуллина Минсылу Шагиахметовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гибадуллина Минсылу Шагиахметовна

Смерть
24.08.1995
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