Гибадуллин Хадимулла Калимуллович
Место рождения
Дата рождения10.08.1918
Дата смерти24.08.1995
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1918
Отец: Гибадуллин Калимулла
Рождение ребёнка
20.02.1951
Мать ребёнка: Гибадуллина Минсылу Шагиахметовна
Рождение ребёнка
25.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гибадуллина Минсылу Шагиахметовна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1995