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Власова Людмила Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1990

Дочь: Демина Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Власов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
10.05.2005

Сын: Власов Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Власов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Александра

Отец ребёнка: Власов Михаил Иванович