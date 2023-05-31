Власова Людмила Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1990
Дочь: Демина Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Власов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
10.05.2005
Отец ребёнка: Власов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Александра
Отец ребёнка: Власов Михаил Иванович