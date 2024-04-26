Литомин Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литомин Василий
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13380115/
Рождение ребёнка
16.12.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно