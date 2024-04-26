Литомин Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литомин Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литомин Василий

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13380115/
Рождение ребёнка
16.12.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Шонорово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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