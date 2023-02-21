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Лаврентий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Около 1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Павел Александров

Мать: Елена Семёнова

Рождение ребёнка
17.08.1849 ст.

Сын: Петр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Александра Ассановна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ассановна

Смерть
Около 1855
Причина смерти: пропал без вести