Лаврентий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиОколо 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Павел Александров
Мать: Елена Семёнова
Рождение ребёнка
17.08.1849 ст.
Сын: Петр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Александра Ассановна
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ассановна
Смерть
Около 1855
Причина смерти: пропал без вести