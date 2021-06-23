Леонтева Валерия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтева Валерия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.2021

Пол

Женский

Отец

1991 г.р.

Мать

1999 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2021

Отец: Леонтев Владимир Иванович

Мать: Бабай Кристина Андреевна

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