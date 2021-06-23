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Леонтева Валерия Владимировна
Леонтева Валерия Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.06.2021
Пол
Женский
Отец
Леонтев Владимир Иванович
1991 г.р.
Мать
Бабай Кристина Андреевна
1999 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2021
Отец:
Леонтев Владимир Иванович
Мать:
Бабай Кристина Андреевна
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