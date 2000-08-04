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Сосунова Милена Евгеньевна
Сосунова Милена Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.08.2000
Пол
Женский
Отец
Сосунов Евгений Александрович
1975 г.р.
Мать
Сосунова Юлия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.2000
Отец:
Сосунов Евгений Александрович
Мать:
Сосунова Юлия
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