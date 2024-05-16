Петров Кирилл Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Кирилл Васильевич

Место рождения

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Петрова Евдокия Васильевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Яков Кириллович

Мать ребёнка: Петрова Мария Никитична

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Семен Кириллович

Мать ребёнка: Петрова Мария Никитична

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Вера Кирилловна

Мать ребёнка: Петрова Мария Никитична

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Мария Никитична

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Петрова) Пелагея Кирилловна

Мать ребёнка: Петрова Мария Никитична

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.05.1913 ст.

Сын: Петров Василий Кириллович

Мать ребёнка: Петрова Мария Никитична

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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