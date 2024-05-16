Петров Кирилл Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Вера Кирилловна
Мать ребёнка: Петрова Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Мария Никитична
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Петрова) Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Петрова Мария Никитична
Рождение ребёнка
01.05.1913 ст.
Сын: Петров Василий Кириллович
Мать ребёнка: Петрова Мария Никитична
Смерть
Неизвестно