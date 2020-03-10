Новикова (Трухан) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.05.1941
Дата смерти10.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1941
Отец: Трухан Николай Алексеевич
Мать: Трухан Фёкла Ивановна
Бракосочетание
31.10.1963
Рождение ребёнка
03.05.1965
Дочь: Новикова Светлана Игоревна
Отец ребёнка: Новиков Игорь Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.01.1972
Отец ребёнка: Новиков Игорь Дмитриевич
Смерть
10.03.2020
Москва, город федерального значения Москва