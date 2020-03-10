Новикова (Трухан) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова (Трухан) Валентина Николаевна

Новикова (Трухан) Валентина Николаевна

Место рождения

Ближние Бондари, Слуцкий район, Минская область

Дата рождения

09.05.1941

Дата смерти

10.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1941

Отец: Трухан Николай Алексеевич

Мать: Трухан Фёкла Ивановна

Ближние Бондари, Слуцкий район, Минская область
Бракосочетание
31.10.1963

Муж: Новиков Игорь Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.05.1965

Дочь: Новикова Светлана Игоревна

Отец ребёнка: Новиков Игорь Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.01.1972

Сын: Новиков Дмитрий Игоревич

Отец ребёнка: Новиков Игорь Дмитриевич

Смерть
10.03.2020
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close