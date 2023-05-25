Анисимова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Анисимов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Анисимов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Анисимов Алексей