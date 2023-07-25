Саввова (Неподоба) Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Рождение ребёнка
1884
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Богомазова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1886
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Феодосья Михайловна
Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Меланья Михайловна
Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Софья Михайловна
Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно