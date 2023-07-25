Саввова (Неподоба) Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввова (Неподоба) Евдокия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Саввов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Саввов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Богомазова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Саввов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Феодосья Михайловна

Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Меланья Михайловна

Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Саввов Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Софья Михайловна

Отец ребёнка: Саввов Михаил Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саввов Михаил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно