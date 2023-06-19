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Светлаков Василий Лаврентьевич

Место рождения

Карантрав, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.07.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1914 ст.

Отец: Светлаков Лавр Даниилович

Мать: Варвара Дмитриевна

Карантрав, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлакова Анна Гладышева

Сосновка, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлакова Анна Гладышева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлакова Анна Гладышева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлакова Анна Гладышева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлакова Анна Гладышева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлакова Анна Гладышева

Смерть
Неизвестно