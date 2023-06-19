Светлаков Василий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения06.07.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1914 ст.
Отец: Светлаков Лавр Даниилович
Мать: Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.07.1941
Сосновка, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно