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Тюкалов Кирилл

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Место рождения

д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

29.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Тюкалов Викул (Вакула)

Мать: не указана

д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермской губернии
Рождение ребёнка
1907

Сын: Тюкалов Акинф

Мать ребёнка: Тюкалова Наталья

д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тюкалов Еким (Аким Яким) (Аким, Яким)

Мать ребёнка: Тюкалова Наталья

д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Тюкалова Наталья

д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Место жительства
1910
д. Букарь, Рождественская волость, Канский уезд, Енисейская губерния
переселился с семьей из Пермской в Енисейскую губернию
Военная служба
1914
д. Букарь, Рождественская волость, Канский уезд, Енисейская губерния
мобилизован в 42-й пехотный Якутский полк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкалова Наталья

Смерть
29.05.1916
Причина смерти: На войне. Убит в первой мировой войне
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