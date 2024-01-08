Тюкалов Кирилл
Место рожденияд. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермской губернии
Дата рождения1884
Дата смерти29.05.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Тюкалов Викул (Вакула)
Мать: не указана
д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермской губернии
Рождение ребёнка
1907
Сын: Тюкалов Акинф
Мать ребёнка: Тюкалова Наталья
д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тюкалов Еким (Аким Яким) (Аким, Яким)
Мать ребёнка: Тюкалова Наталья
д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Агрипина
Мать ребёнка: Тюкалова Наталья
д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Место жительства
1910
д. Букарь, Рождественская волость, Канский уезд, Енисейская губерния
переселился с семьей из Пермской в Енисейскую губернию
Военная служба
1914
д. Букарь, Рождественская волость, Канский уезд, Енисейская губерния
мобилизован в 42-й пехотный Якутский полк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюкалова Наталья
Смерть
29.05.1916
Причина смерти: На войне. Убит в первой мировой войне