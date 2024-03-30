Рудич (Дуля) Любовия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти20.01.1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Дуля Никита Димитриев
Мать: Дуля Мария Антонова
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Рудич Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Рудич Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
1764
Сын: Рудич Косма Михаилов
Отец ребёнка: Рудич Михаил Тимофеев
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Рудич Агафия Михаилова
Отец ребёнка: Рудич Михаил Тимофеев
Бракосочетание
1773
Муж: Губарь Павел Петров
Рождение ребёнка
1774
Сын: Губарь Феодор Павлов
Отец ребёнка: Губарь Павел Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1789