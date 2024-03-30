Рудич (Дуля) Любовия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудич (Дуля) Любовия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

20.01.1789

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Дуля Никита Димитриев

Мать: Дуля Мария Антонова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Рудич Николай Михаилов

Отец ребёнка: Рудич Михаил Тимофеев

Рождение ребёнка
1762

Сын: Рудич Никита Михаилов

Отец ребёнка: Рудич Михаил Тимофеев

Рождение ребёнка
1764

Сын: Рудич Косма Михаилов

Отец ребёнка: Рудич Михаил Тимофеев

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Рудич Агафия Михаилова

Отец ребёнка: Рудич Михаил Тимофеев

Бракосочетание
1773

Муж: Губарь Павел Петров

Рождение ребёнка
1774

Сын: Губарь Феодор Павлов

Отец ребёнка: Губарь Павел Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудич Михаил Тимофеев

Смерть
20.01.1789
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