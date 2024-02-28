(Феврония) Хавронья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Феврония) Хавронья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Аносов Иван (Большой) Ермолаев

Рождение ребёнка
1769

Сын: Сын Аносов Анфим Иванов

Отец ребёнка: Сын Аносов Иван (Большой) Ермолаев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сын Аносов Игнат Иванов

Отец ребёнка: Сын Аносов Иван (Большой) Ермолаев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Сын Аносов Евстафей Иванов

Отец ребёнка: Сын Аносов Иван (Большой) Ермолаев

Рождение ребёнка
1795

Сын: Сын Аносов Иван Иванов

Отец ребёнка: Сын Аносов Иван (Большой) Ермолаев

Смерть
Неизвестно

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