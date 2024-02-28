(Феврония) Хавронья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Сын Аносов Иван (Большой) Ермолаев
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Сын Аносов Иван (Большой) Ермолаев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сын Аносов Евстафей Иванов
Отец ребёнка: Сын Аносов Иван (Большой) Ермолаев
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Сын Аносов Иван (Большой) Ермолаев
Смерть
Неизвестно