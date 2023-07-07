(Нестеренко) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нестеренко) Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.?.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.?.1901

Отец: Нестеренко Николай

Мать: Агафия

Смерть
Неизвестно