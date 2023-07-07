Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Нестеренко) Мавра
(Нестеренко) Мавра
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.?.1901
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Нестеренко Николай
Мать
(Белауева) Агафия
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.?.1901
Отец:
Нестеренко Николай
Мать:
Агафия
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь