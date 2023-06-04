Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.12.1876 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 01.12.1876 Вилина Николай Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гавриилович мать жена Ирина Ивановна крестьянин Павел Гавриилович Машутина крестьянская жена Екатерина Ивановна... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Машутино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно