Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
01.12.1876 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 01.12.1876 Вилина Николай Семенович Вилина отец крестьянин Семен Гавриилович мать жена Ирина Ивановна крестьянин Павел Гавриилович Машутина крестьянская жена Екатерина Ивановна... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Машутино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно