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Першина Людмила Викторовна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

18.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1982

Отец: Першин Виктор Алексеевич

Мать: Першина Лилия Михайловна

Москва
Рождение ребёнка
14.12.2007

Сын: Телицин Никита Андреевич

Отец ребёнка: Телицин Андрей Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.08.2010

Дочь: Телицина Вероника Андреевна

Отец ребёнка: Телицин Андрей Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.11.2012

Дочь: Телицина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Телицин Андрей Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телицин Андрей Фёдорович