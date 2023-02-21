Першина Людмила Викторовна
Место рожденияМосква
Дата рождения18.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1982
Отец: Першин Виктор Алексеевич
Мать: Першина Лилия Михайловна
Москва
Рождение ребёнка
14.12.2007
Отец ребёнка: Телицин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
10.08.2010
Дочь: Телицина Вероника Андреевна
Отец ребёнка: Телицин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
08.11.2012
Дочь: Телицина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Телицин Андрей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно