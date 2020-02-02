Erenburg Eugeni Borisovich
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1975
Дата смерти02.02.2020
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1975
Рождение ребёнка
22.02.1999
Дочь: Erenburg Ksenija Evgenievna
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.04.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Safina Lucia Khamisovna
Рождение ребёнка
25.05.2014
Дочь: Erenburg Katerina Evgenievna
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.02.2020