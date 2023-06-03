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(Смирнова) Вера Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1903 ст.

Отец: Смирнов Михаил Леонидович

Мать: Смирнова Мария Сысоева

Крестные: крестьянин Сам.губернии Бузулукского уезда, Виловатовского уезда и села Андрей Петров Саблин и бузулуцкая мещанка Анна Иванова Смирнова Самара, Покровская церковь 16 сен 1903
Смерть
Неизвестно