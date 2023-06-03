(Смирнова) Вера Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1903 ст.
Отец: Смирнов Михаил Леонидович
Мать: Смирнова Мария Сысоева
Крестные: крестьянин Сам.губернии Бузулукского уезда, Виловатовского уезда и села Андрей Петров Саблин и бузулуцкая мещанка Анна Иванова Смирнова Самара, Покровская церковь 16 сен 1903
Смерть
Неизвестно