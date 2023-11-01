Алиев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиев Николай Николаевич

Алиев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1998

Дочь: Алиева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Сергей Николаевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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