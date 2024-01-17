Литвиненко Лина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Лина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1955

Отец: не указан

Мать: Кеда Анна Прохоровна

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