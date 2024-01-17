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Литвиненко Лина Тимофеевна
Литвиненко Лина Тимофеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.1955
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Кеда Анна Прохоровна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1955
Отец: не указан
Мать:
Кеда Анна Прохоровна
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