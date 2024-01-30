Балдина Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдина Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Агафья Федотовна

Отец ребёнка: Балдин Федот Никифоров

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Денисова Анна Федотовна

Отец ребёнка: Балдин Федот Никифоров

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марья Федотовна

Отец ребёнка: Балдин Федот Никифоров

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Балдин Вавил Федотович

Отец ребёнка: Балдин Федот Никифоров

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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