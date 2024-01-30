Балдина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Агафья Федотовна
Отец ребёнка: Балдин Федот Никифоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Денисова Анна Федотовна
Отец ребёнка: Балдин Федот Никифоров
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марья Федотовна
Отец ребёнка: Балдин Федот Никифоров
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Балдин Федот Никифоров
Смерть
Неизвестно