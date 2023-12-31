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Воротникова Марина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Воротников Леонтий Иванов

Отец ребёнка: Воротников Иван Григорьев

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1707

Сын: Воротников Аким Иванов

Отец ребёнка: Воротников Иван Григорьев

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1711

Сын: Воротников Петр Иванов

Отец ребёнка: Воротников Иван Григорьев

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1716

Сын: Воротников Лонгин Иванов

Отец ребёнка: Воротников Иван Григорьев

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Воротников Иван Григорьев

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воротников Иван Григорьев

Смерть
Неизвестно
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