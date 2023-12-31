Воротникова Марина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Воротников Леонтий Иванов
Отец ребёнка: Воротников Иван Григорьев
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Воротников Иван Григорьев
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1711
Отец ребёнка: Воротников Иван Григорьев
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Воротников Иван Григорьев
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Воротников Иван Григорьев
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно