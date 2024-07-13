Ананьина Татьяна Андреевна Между 1778 и 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ананьина Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1778 и 1807

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1796 и 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1778 и 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьин Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ананьин Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Ананьин Яков Иванович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Дочь: (Ананьина) Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Ананьин Яков Иванович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Ананьина) Агапия Яковлевна

Отец ребёнка: Ананьин Яков Иванович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1857

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