Ананьина Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1778 и 1807
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1778 и 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Ананьин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Дочь: (Ананьина) Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Ананьин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Ананьина) Агапия Яковлевна
Отец ребёнка: Ананьин Яков Иванович
Смерть
После 1857