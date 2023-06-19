Кудрявцев Иван (Ивашко) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1633
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1633
Отец: Кудрявцев Иван (Ивашко) Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1661
Сын: Кудрявцев Павел (Пашка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1668
Мать ребёнка: не указана
дер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1672
Мать ребёнка: не указана
дер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678