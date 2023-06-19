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Кудрявцев Иван (Ивашко) Иванов

Место рождения

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1633

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1633

Отец: Кудрявцев Иван (Ивашко) Степанов

Мать: не указана

Петровы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Кудрявцев Павел (Пашка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Кудрявцев Самсон Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Кудрявцев Максим Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что был поч. Пасытинской, Якимка Кавардакова тож, Совьинская волость, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678