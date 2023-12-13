Кореневская (Детина) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКореневская (Детина) Ольга Николаевна

Кореневская (Детина) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.?

Пол

Женский

Отец

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.?

Отец: Детина Николай

Мать: Детина Светлана Иосифовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close