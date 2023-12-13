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Кореневская (Детина) Ольга Николаевна
Кореневская (Детина) Ольга Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.?
Пол
Женский
Отец
Детина Николай
Мать
Детина Светлана Иосифовна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.?
Отец:
Детина Николай
Мать:
Детина Светлана Иосифовна
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