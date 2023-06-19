Семенюк (Чумак) Юстина Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1895 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 25 или 29 лет. | Невесте 18 лет.
Рождение ребёнка
24.10.1897 ст.
Дочь: Семенюк Мария Максимовна
Отец ребёнка: Семенюк Максим Сильвестрович
Рождение ребёнка
07.03.1900 ст.
Сын: Семенюк Николай Максимович
Отец ребёнка: Семенюк Максим Сильвестрович
Рождение ребёнка
05.06.1905 ст.
Отец ребёнка: Семенюк Максим Сильвестрович
Рождение ребёнка
12.10.1908 ст.
Дочь: Семенюк Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Семенюк Максим Сильвестрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно