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Марфа Петрова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
23.01.1817 ст.

Муж: Матвей Федоров (Ич)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1834

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