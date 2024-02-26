Марфа Петрова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
23.01.1817 ст.
Муж: Матвей Федоров (Ич)
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1834