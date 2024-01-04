Рознина (Суханова) Людмила Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1978
Дочь: Семибратова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Рознин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
04.09.1985
Дочь: Магиярова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Рознин Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан