Чернова (Свизева) Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1947
Бракосочетание
1980
Рождение ребёнка
17.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
17.08.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Виталий Михайлович
Отец ребёнка: не указан