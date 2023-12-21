Чернова (Свизева) Людмила Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Свизева) Людмила Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1947

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1947

Отец: Свизев Григорий Иванович

Мать: Свизева Надежда Степановна

Бракосочетание
1980

Муж: Чернов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
17.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
17.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Виталий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

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