Марианна Андреева
Место рожденияд. Кондаково, Меленковский уезд
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Андрей Никитин
Мать: не указана
д. Кондаково, Меленковский уезд
Бракосочетание
19.01.1869
Муж: Иван Федоров
д. Кондаково, Меленковский уезд
у Ивана второй брак
Смерть
Неизвестно
д. Кондаково, Меленковский уезд