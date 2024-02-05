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Марианна Андреева

Место рождения

д. Кондаково, Меленковский уезд

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Андрей Никитин

Мать: не указана

д. Кондаково, Меленковский уезд
Бракосочетание
19.01.1869

Муж: Иван Федоров

д. Кондаково, Меленковский уезд
у Ивана второй брак
Смерть
Неизвестно
д. Кондаково, Меленковский уезд
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