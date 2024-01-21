Хохлова Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
11.03.1935
Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Зинаида Леонтьевна
Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Александра Леонидовна
Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохлов Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохлов Алексей Леонтьевич
Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич
Смерть
Неизвестно