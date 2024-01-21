Хохлова Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Хохлов Михаил Леонидович

Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
11.03.1935

Сын: Хохлова Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Зинаида Леонтьевна

Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Александра Леонидовна

Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Хохлов Леонид Андреевич

Смерть
Неизвестно
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