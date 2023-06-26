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Рунов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Рунов Федор Андреевич

Мать: Богданова Ирина Богдановна

Бракосочетание
1953

Жена: Рунова Зинаида Семёновна

Рождение ребёнка
29.09.1954

Сын: Рунов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Рунова Зинаида Семёновна

Аничковы Гривы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.05.1956

Дочь: Рунова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Рунова Зинаида Семёновна

Аничковы Гривы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.05.1963

Сын: Рунов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Рунова Зинаида Семёновна

Аничковы Гривы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно