Рунов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Рунов Федор Андреевич
Бракосочетание
1953
Жена: Рунова Зинаида Семёновна
Рождение ребёнка
29.09.1954
Мать ребёнка: Рунова Зинаида Семёновна
Рождение ребёнка
06.05.1956
Дочь: Рунова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Рунова Зинаида Семёновна
Рождение ребёнка
31.05.1963
Мать ребёнка: Рунова Зинаида Семёновна
Смерть
Неизвестно