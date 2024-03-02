Аленчева (--) Дарья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1902
Дочь: Аленчева Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Аленчев Георгий Спиридонович
Нарышкино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.05.1904
Сын: Аленчев Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Аленчев Георгий Спиридонович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно