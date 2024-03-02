Аленчева (--) Дарья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленчева (--) Дарья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1902

Дочь: Аленчева Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Аленчев Георгий Спиридонович

Нарышкино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.05.1904

Сын: Аленчев Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Аленчев Георгий Спиридонович

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аленчев Георгий Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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